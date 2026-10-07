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#Polar

Infierno

Carmen Mola

ActuaLitté
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Juin 1866. Par une nuit d'insurrection dans un Madrid à feu et à sang en lutte pour abolir la monarchie, une danseuse de cabaret croise la route d'un étudiant idéaliste. Leonor sauve Mauro et Mauro sauve Leonor, malheureusement c'est au prix de la vie d'un soldat des troupes loyalistes. Un sinistre policier a tout vu, qui les poursuivra sans relâche. Séparément, les amoureux fuient vers Cuba pour échapper à la prison. Elle, contrainte à un mariage arrangé ; lui, passager clandestin et bientôt travailleur supposément volontaire dans une plantation de canne à sucre. Mais, à bord d'un clipper fantôme, le diable a lui aussi gagné l'île, déchaînant dans son sillage les cercles de l'enfer. Thriller historique autant que romance tropicale horrifique, "Infierno" entraîne le lecteur depuis l'Espagne convulsée par la révolution de 1868 jusqu'au calvaire des plantations d'une Havane encore esclavagiste qui se rêve indépendante.

Par Carmen Mola
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Carmen Mola

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Policiers historiques

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Infierno

Carmen Mola trad. Anne Proenza

Paru le 07/10/2026

384 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

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