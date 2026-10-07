Juin 1866. Par une nuit d'insurrection dans un Madrid à feu et à sang en lutte pour abolir la monarchie, une danseuse de cabaret croise la route d'un étudiant idéaliste. Leonor sauve Mauro et Mauro sauve Leonor, malheureusement c'est au prix de la vie d'un soldat des troupes loyalistes. Un sinistre policier a tout vu, qui les poursuivra sans relâche. Séparément, les amoureux fuient vers Cuba pour échapper à la prison. Elle, contrainte à un mariage arrangé ; lui, passager clandestin et bientôt travailleur supposément volontaire dans une plantation de canne à sucre. Mais, à bord d'un clipper fantôme, le diable a lui aussi gagné l'île, déchaînant dans son sillage les cercles de l'enfer. Thriller historique autant que romance tropicale horrifique, "Infierno" entraîne le lecteur depuis l'Espagne convulsée par la révolution de 1868 jusqu'au calvaire des plantations d'une Havane encore esclavagiste qui se rêve indépendante.