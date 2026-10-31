Elles ont défié les convenances d'un XIXe siècle corseté de certitudes. Huit femmes aux parcours singuliers, huit vies ardentes. Elisabeth Vigée Le Brun, Juliette Récamier, Mary Shelley, Colette, Marie Bashkirtseff, Carlotta Grisi, Marcello et Nina de Callias. Deux peintres, une sculptrice, trois écrivaines, une danseuse, une salonnière. A une époque où l'identité féminine ne se définissait que par les hommes, elles ont inventé leur propre chemin. De Rome à Genève, de Fribourg à Paris, elles se sont façonné une existence à leur mesure. Leur beauté et leur audace ont souvent nourri l'imaginaire collectif entre scandales et fascination, leur nom résonne encore. Le Léman a traversé leur vie comme une ligne de force. Brefs séjours ou retraites choisies, quelque chose d'essentiel s'y joue à chaque fois. Une oeuvre bascule. Une ambition se précise. Un amour naît. "Elles ont changé le monde sur le Léman" ne célèbre pas seulement des muses. Au fil de portraits documentés et sensibles, les auteures ont voulu restituer des artistes. Dans le sillage de leur précédent livre, "Ils ont changé le monde sur le Léman" , Ann Bandle et Béatrice Peyrani entraînent le lecteur sur les traces de ces héroïnes. Au bord du lac, elles ont trouvé plus qu'un décor : l'espace et l'inspiration. Elles ont aimé, créé, et légué aux femmes le goût de la liberté. Elles ont changé le monde.