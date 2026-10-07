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#Polar

La Pleureuse

Camilla Läckberg

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Les ténèbres du passé jettent leur ombre sur le présent. Trente ans se sont écoulés depuis que Sofie Rudberg a disparu sans laisser de trace. Elle venait tout juste d'entrer au lycée, elle était populaire, adulée... et détestée ? Sa disparition a bouleversé la petite ville de Fjällbacka et la terreur a longtemps régné sur cette communauté en apparence idyllique de la côte ouest. Après une macabre découverte, une question s'impose, ravivant les blessures anciennes : le corps retrouvé est-il celui de Sofie ? Patrik Hedström et ses collègues du commissariat de Tanumshede sont mis à rude épreuve, tandis qu'Erica Falck est à son tour happée par l'affaire. Et quelqu'un semble prêt à tout pour empêcher la vérité d'éclater... Avec ce douzième tome de la série Fjällbacka, Camilla Läckberg confirme son statut de reine du polar scandinave : une intrigue implacable, une tension qui ne faiblit jamais et cette manière unique de faire surgir l'effroi au coeur des existences les plus ordinaires.

Par Camilla Läckberg
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Camilla Läckberg

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

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La Pleureuse

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 07/10/2026

480 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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