La Pleureuse

Les ténèbres du passé jettent leur ombre sur le présent. Trente ans se sont écoulés depuis que Sofie Rudberg a disparu sans laisser de trace. Elle venait tout juste d'entrer au lycée, elle était populaire, adulée... et détestée ? Sa disparition a bouleversé la petite ville de Fjällbacka et la terreur a longtemps régné sur cette communauté en apparence idyllique de la côte ouest. Après une macabre découverte, une question s'impose, ravivant les blessures anciennes : le corps retrouvé est-il celui de Sofie ? Patrik Hedström et ses collègues du commissariat de Tanumshede sont mis à rude épreuve, tandis qu'Erica Falck est à son tour happée par l'affaire. Et quelqu'un semble prêt à tout pour empêcher la vérité d'éclater... Avec ce douzième tome de la série Fjällbacka, Camilla Läckberg confirme son statut de reine du polar scandinave : une intrigue implacable, une tension qui ne faiblit jamais et cette manière unique de faire surgir l'effroi au coeur des existences les plus ordinaires.