Elles ne mouraient pas toutes

Avec la collaboration de Sandra Lucbert, éditrice scientifique. " Un propriétaire a plusieurs manières de détruire son bien, si tel est son bon plaisir d'en user. Or la Femme® est un bien. Donc les méthodes pour la tuer ne manquent pas. Ce livre s'attache à définir l'une d'entre elles - tuer un de ses proches pour la détruire à travers lui. On croit à un simple homicide ; c'est en réalité un féminicide - mais d'un genre particulier. Moins visible car indirect : un féminicide par vicariance. "