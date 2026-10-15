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Elles ne mouraient pas toutes

Barbara Métais-Chastanier

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Avec la collaboration de Sandra Lucbert, éditrice scientifique. " Un propriétaire a plusieurs manières de détruire son bien, si tel est son bon plaisir d'en user. Or la Femme® est un bien. Donc les méthodes pour la tuer ne manquent pas. Ce livre s'attache à définir l'une d'entre elles - tuer un de ses proches pour la détruire à travers lui. On croit à un simple homicide ; c'est en réalité un féminicide - mais d'un genre particulier. Moins visible car indirect : un féminicide par vicariance. "

Par Barbara Métais-Chastanier
Chez La Découverte

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Auteur

Barbara Métais-Chastanier

Editeur

La Découverte

Genre

Faits de société

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Elles ne mouraient pas toutes

Barbara Métais-Chastanier

Paru le 15/10/2026

180 pages

La Découverte

14,50 €

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Scannez le code barre 9782348095511
9782348095511
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