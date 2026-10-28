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La vérité de Pinocchio

Loïc Malnati, Béatrice Tillier, Masbou

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Et si le plus difficile était d'accepter ce que nous sommes ? Après avoir sauvé Geppetto des entrailles d'un gigantesque requin, Pinocchio croit enfin être devenu un véritable petit garçon. Mais lorsque son père meurt, l'illusion se brise : il n'est toujours qu'un pantin de bois, bientôt abandonné comme un objet inutile. Au pied d'un arbre mystérieux, Pinocchio est alors contraint de revenir sur son histoire. Sa naissance, ses mensonges, ses rencontres avec le Chat, le Renard et la Fée aux cheveux bleus... Autant d'épreuves qui semblaient le rapprocher de l'humanité, mais qui l'ont peu à peu éloigné de sa véritable nature. Pour devenir enfin quelqu'un, Pinocchio devra d'abord accepter ce qu'il a toujours été.

Par Loïc Malnati, Béatrice Tillier, Masbou
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Loïc Malnati, Béatrice Tillier, Masbou

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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La vérité de Pinocchio

Loïc Malnati, Béatrice Tillier, Masbou

Paru le 28/10/2026

88 pages

Bamboo Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9791041119844
9791041119844
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