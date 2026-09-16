Depuis que les vêtements de ses soeurs, Rósa et Björk, disparues il y a vingt-cinq ans, ont été récemment découverts, l'inspectrice Hildur Rúnarsdóttir nourrit l'espoir d'obtenir enfin des réponses. Mais l'enquête piétine, et, bientôt, un nouveau meurtre secoue la petite ville d'Ísafjörður : le corps d'un politicien local est retrouvé sur une piste de ski. Aidée de son stagiaire finlandais, Jakob Johanson, Hildur n'a d'autre choix que de se confronter aux traumatismes de son enfance si elle veut résoudre cette affaire et le mystère qui entoure la disparition de ses soeurs. Satu Rämö est née en 1980 en Finlande. Après un voyage d'études en Islande, elle a choisi d'y rester. Elle a fait sensation avec Hildur, premier volume d'une série de polars située dans la petite ville où elle réside aujourd'hui.