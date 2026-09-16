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#Polar

Rósa et Björk

Satu Rämö

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Depuis que les vêtements de ses soeurs, Rósa et Björk, disparues il y a vingt-cinq ans, ont été récemment découverts, l'inspectrice Hildur Rúnarsdóttir nourrit l'espoir d'obtenir enfin des réponses. Mais l'enquête piétine, et, bientôt, un nouveau meurtre secoue la petite ville d'Ísafjörður : le corps d'un politicien local est retrouvé sur une piste de ski. Aidée de son stagiaire finlandais, Jakob Johanson, Hildur n'a d'autre choix que de se confronter aux traumatismes de son enfance si elle veut résoudre cette affaire et le mystère qui entoure la disparition de ses soeurs. Satu Rämö est née en 1980 en Finlande. Après un voyage d'études en Islande, elle a choisi d'y rester. Elle a fait sensation avec Hildur, premier volume d'une série de polars située dans la petite ville où elle réside aujourd'hui.

Par Satu Rämö
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Satu Rämö

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Romans policiers

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Rósa et Björk

Satu Rämö trad. Aleksi Moine

Paru le 16/09/2026

648 pages

Editions de la Loupe

26,50 €

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