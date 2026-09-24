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Vente immobilière

Francis Lefebvre

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Le guide indispensable consacré à la vente immobilière ! - Des pourparlers à l'imposition de la plus-value , le Mémento vente immobilière décrypte toutes les étapes d'une vente immobilière : négociation contractuelle, choix de l'avant-contrat, purge des différents droits de préemption, signature de l'acte notarié. - Il examine en détail les différents types d'immeubles susceptibles d'être vendus (maison individuelle, immeuble collectif, lot de copropriété, terrain à bâtir...). - La question du prix est traitée, y compris sous l'angle de sa répartition éventuelle entre les créanciers du vendeur. Les règles de capacité , les droits et obligations du vendeur et de l'acquéreur sont examinés en détail. - La fiscalité de la vente est étudiée dans son ensemble : droits d'enregistrement et TVA, plus-values immobilières, taxes sur les cessions de terrains devenus constructibles.

Par Francis Lefebvre
Chez Francis Lefebvre

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Auteur

Francis Lefebvre

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Immobilier, droit de la constr

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Vente immobilière

Francis Lefebvre

Paru le 24/09/2026

1260 pages

Francis Lefebvre

154,00 €

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