Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Polar

Le boyfriend

Freida McFadden

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comme beaucoup de célibataires new-yorkaises, Sydney tâche de rencontrer l'âme soeur sur les applis de rencontres. Mais jusqu'à présent, les résultats sont catastrophiques, en particulier avec son dernier rendez-vous en date, l'épouvantable Kevin. Elle sent enfin sa chance tourner lorsque le hasard place sur sa route un homme dont elle ignore tout, qui accourt pour la tirer d'un mauvais pas. Dans la grande ville, pourra-t-elle retrouver ce mystérieux héros qui fait déjà battre son coeur ? Le meurtre de sa meilleure amie, qui vivait dans le même immeuble qu'elle, vient bouleverser l'existence de la jeune femme. Le suspect ? Un individu qui séduit ses victimes avant de les tuer. Sydney a beau tenter de se rassurer, le doute s'installe : aurait-elle pu, elle aussi, croiser ce meurtrier ? D'autant qu'elle a la troublante impression d'être surveillée. Pour découvrir la vérité, elle devra agir vite...

Par Freida McFadden
Chez J'ai lu

|

Auteur

Freida McFadden

Editeur

J'ai lu

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le boyfriend par Freida McFadden

Commenter ce livre

 

Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 07/10/2026

416 pages

J'ai lu

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422632
9782290422632
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.