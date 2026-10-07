Le boyfriend

Comme beaucoup de célibataires new-yorkaises, Sydney tâche de rencontrer l'âme soeur sur les applis de rencontres. Mais jusqu'à présent, les résultats sont catastrophiques, en particulier avec son dernier rendez-vous en date, l'épouvantable Kevin. Elle sent enfin sa chance tourner lorsque le hasard place sur sa route un homme dont elle ignore tout, qui accourt pour la tirer d'un mauvais pas. Dans la grande ville, pourra-t-elle retrouver ce mystérieux héros qui fait déjà battre son coeur ? Le meurtre de sa meilleure amie, qui vivait dans le même immeuble qu'elle, vient bouleverser l'existence de la jeune femme. Le suspect ? Un individu qui séduit ses victimes avant de les tuer. Sydney a beau tenter de se rassurer, le doute s'installe : aurait-elle pu, elle aussi, croiser ce meurtrier ? D'autant qu'elle a la troublante impression d'être surveillée. Pour découvrir la vérité, elle devra agir vite...