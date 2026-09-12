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#Roman étranger

Dona Flor Et Ses Deux Maris

Jorge Amado

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Dans la vibrante région brésilienne de Bahia, Dona Flor, jeune professeure de cuisine, découvre la passion auprès de Vadinho, son mari volage et joueur invétéré. Sa mort soudaine, en plein Carnaval de Bahia, ne la laisse pas longtemps esseulée. Dona Flor épouse le docteur Teodoro, bourgeois établi qui lui offre la stabilité, mais dont la fadeur lui fait regretter l'ardeur de son premier mariage. Un soir, Vadinho revient sous la forme d'un spectre et Dona Flor entame alors une double vie, où le fantastique s'invite dans le quotidien, et où l'amour se conjugue au-delà des conventions. Cette nouvelle traduction de Dona Flor et ses deux maris, véritable ode à la liberté, restitue toute la puissance et la sensualité de ce chef-d'oeuvre de la littérature brésilienne. Traduit du portugais (Brésil) par Dominique Nédellec

Par Jorge Amado
Chez Stock

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Auteur

Jorge Amado

Editeur

Stock

Genre

Littérature sud-américaine

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Dona Flor Et Ses Deux Maris

Jorge Amado trad. Dominique Nédellec

Paru le 27/05/2026

900 pages

Stock

24,39 €

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Scannez le code barre 9782234025189
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