Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté

Le commandant du fleuve

Farah ubah cristina Ali

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En Somalie, une légende dit qu'il y a bien longtemps deux sages apportèrent joie et félicité en créant un fleuve. Mais avec l'eau vinrent aussi de terrifiants crocodiles. Pour apprendre à cohabiter avec eux, un commandant fut élu. Depuis toujours, tante Rosa raconte à Yabar et Sissi des contes pour leur apprendre à distinguer le bien du mal. Mais quand on a dix-huit ans, les histoires ne suffisent plus. Yabar a grandi à Rome, pas très porté sur les études mais plutôt doué pour la provocation, comme en réponse au racisme quotidien. Les questions, la rage et la douleur se bousculent : où est son père, parti combattre en Somalie depuis des années ? Pourquoi sa mère ne lui dit-elle rien ? Cet été-là, Yabar découvre la diaspora somalienne... mais aussi un terrible secret de famille. Le commandant du fleuve est un magnifique roman d'apprentissage. Après son premier roman, Madre piccola, l'écrivaine italo-somalienne Ubah Cristina Ali Farah poursuit une oeuvre d'une profonde humanité.

Par Farah ubah cristina Ali
Chez Zulma

|

Auteur

Farah ubah cristina Ali

Editeur

Zulma

Genre

Littérature étrangère

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le commandant du fleuve par Farah ubah cristina Ali

Commenter ce livre

 

Le commandant du fleuve

Farah ubah cristina Ali trad. François-Michel Durazzo

Paru le 01/10/2026

240 pages

Zulma

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038704572
9791038704572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.