En Somalie, une légende dit qu'il y a bien longtemps deux sages apportèrent joie et félicité en créant un fleuve. Mais avec l'eau vinrent aussi de terrifiants crocodiles. Pour apprendre à cohabiter avec eux, un commandant fut élu. Depuis toujours, tante Rosa raconte à Yabar et Sissi des contes pour leur apprendre à distinguer le bien du mal. Mais quand on a dix-huit ans, les histoires ne suffisent plus. Yabar a grandi à Rome, pas très porté sur les études mais plutôt doué pour la provocation, comme en réponse au racisme quotidien. Les questions, la rage et la douleur se bousculent : où est son père, parti combattre en Somalie depuis des années ? Pourquoi sa mère ne lui dit-elle rien ? Cet été-là, Yabar découvre la diaspora somalienne... mais aussi un terrible secret de famille. Le commandant du fleuve est un magnifique roman d'apprentissage. Après son premier roman, Madre piccola, l'écrivaine italo-somalienne Ubah Cristina Ali Farah poursuit une oeuvre d'une profonde humanité.