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DJ Bambi

Eric Boury, Audur Ava Olafsdottir

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Logn est biochimiste, spécialisée dans les cellules, les plus petits éléments du corps humain. Quand une ancienne camarade de classe la contacte pour écrire un livre sur son rapport au temps, c'est l'occasion pour elle de faire le point sur sa vie : de ses jours de DJ dans un bar gay à la naissance de son fils, de son mariage avec Sonja au début de sa transition. Car Logn est née dans un corps d'homme. Aujourd'hui, alors qu'elle fête son soixante-et-unième anniversaire, elle attend l'opération qui lui donnera enfin le corps qui lui correspond. Mais sa famille ne la comprend pas, ses soeurs refusent qu'elle porte le prénom de leur grand-mère Guðríðdur. Son seul soutien est son frère jumeau, Trausti, qui a toujours veillé sur elle. Avec délicatesse, une pudeur salvatrice et une poésie de chaque instant, DJ Bambi s'attache aux questions d'identité en une merveilleuse ode au genre féminin.

Par Eric Boury, Audur Ava Olafsdottir
Chez Zulma

|

Auteur

Eric Boury, Audur Ava Olafsdottir

Editeur

Zulma

Genre

Littérature islandaise

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DJ Bambi

Eric Boury, Audur Ava Olafsdottir

Paru le 01/10/2026

173 pages

Zulma

9,95 €

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