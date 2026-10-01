Lampedusa, Melilla, Lesbos... les noms sont connus, associés à de tragiques naufrages. Des photos apparaissent, disparaissent. Le corps d'un petit garçon échoué sur une plage - l'émotion est à son comble. Des années plus tard, l'empathie semble s'être éteinte. Rassemblant des données au long des années, Oratorio est un chant. Pour dire le parcours des personnes qui quittent leur pays par nécessité, traversent la Méditerranée, prennent des chemins de montagne. Pour évoquer les systèmes mis en place afin de contrer leur séjour : Frontex, nomenclature des " pays sûrs ", accord franco-britannique... Ponctué de citations de Brecht, Shakespeare, Emily Dickinson, d'extraits de discours politiques, d'évocations d'Ellis Island ou de l'histoire du passeport Nansen, Oratorio est à la fois choeur, dialogue, récit. Un puzzle dont les pièces assemblées renvoient l'implacable image des effets de nos intolérances.