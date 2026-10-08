Une fresque inédite de la société libyenne et un destin de femme inoubliable. Dans le Benghazi de la fin du XIXe siècle, en Libye, Atiga ignore presque tout de ses origines. Désormais soignante, heureuse auprès de son mari pharmacien et de leurs enfants, elle voit son équilibre vaciller lorsqu'un homme, Ali, frappe à sa porte en affirmant être son cousin. En quête de son identité, Atiga n'a jamais su de qui elle tenait ses yeux en amande et ses cheveux soyeux. Jusqu'à ce qu'Ali fasse enfin émerger la vérité ; elle est la fille d'une esclave africaine qui s'est unie à son maître blanc aux temps de la domination ottomane. Atiga a ainsi grandi avec sa tante Sabriya au sein de l'Enclos des esclaves, à la périphérie de la ville, où sont entassés les Africains noirs amenés de force en Libye. Elle garde le souvenir de la peur, des corvées harassantes, des baraques délabrées, de la misère et des nuées de mouches. Roman riche et complexe, L'Enclos des esclaves remonte le temps au carrefour des siècles et jette une lumière crue sur une réalité historique méconnue et tue, celle des milliers d'esclaves enlevés d'Afrique subsaharienne, cédés à des caravanes pour servir des maîtres blancs libyens ou revendus.