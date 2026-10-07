Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

Eloge de l'au revoir

Gilles Marchand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Au revoir" : prononcer ces mots simples n'est jamais anodin. Dans cet éloge, Gilles Marchand explore les mille valeurs de cette formule universelle, présente dans toutes les langues : les départs de l'enfance, les ruptures amoureuses, les adieux familiaux, les fins de parcours, jusqu'aux ultimes séparations. A travers des souvenirs personnels et une constellation de références allant de la poésie à la culture pop, il livre une méditation tendre et sensible sur le temps qui passe et les liens qui demeurent. Comment quitte-t-on ceux que l'on aime ? Pourquoi certains adieux continuent-ils de résonner toute une vie ? Avec tendresse, humour et mélancolie, cet éloge fait de chaque au revoir l'occasion d'un souvenir et la promesse d'une retrouvaille. Gilles Marchand s'est imposé comme une voix singulière de la littérature contemporaine. Son roman Le Soldat désaccordé a remporté plus d'une vingtaine de prix, dont le Prix des Libraires, et rencontré un vif succès.

Par Gilles Marchand
Chez Rivages

|

Auteur

Gilles Marchand

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Eloge de l'au revoir par Gilles Marchand

Commenter ce livre

 

Eloge de l'au revoir

Gilles Marchand

Paru le 07/10/2026

240 pages

Rivages

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743672683
9782743672683
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.