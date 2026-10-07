Eloge de l'au revoir

"Au revoir" : prononcer ces mots simples n'est jamais anodin. Dans cet éloge, Gilles Marchand explore les mille valeurs de cette formule universelle, présente dans toutes les langues : les départs de l'enfance, les ruptures amoureuses, les adieux familiaux, les fins de parcours, jusqu'aux ultimes séparations. A travers des souvenirs personnels et une constellation de références allant de la poésie à la culture pop, il livre une méditation tendre et sensible sur le temps qui passe et les liens qui demeurent. Comment quitte-t-on ceux que l'on aime ? Pourquoi certains adieux continuent-ils de résonner toute une vie ? Avec tendresse, humour et mélancolie, cet éloge fait de chaque au revoir l'occasion d'un souvenir et la promesse d'une retrouvaille. Gilles Marchand s'est imposé comme une voix singulière de la littérature contemporaine. Son roman Le Soldat désaccordé a remporté plus d'une vingtaine de prix, dont le Prix des Libraires, et rencontré un vif succès.