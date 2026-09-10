Droit du contentieux administratif

Une analyse pratique et critique des règles générales du contentieux administratif. L'ouvrage présente les règles de la procédure devant le juge administratif non pas de manière abstraite et théorique, mais sous un angle pratique et critique, à partir du point de vue du justiciable qui saisit la juridiction administrative. Plutôt que de se limiter à décrire la composition des juridictions, les compétences, la recevabilité des recours, le déroulement de l' instance et les voies de recours , le livre analyse concrètement le " procès administratif de l'intérieur ", tel qu'il est vécu par l'usager face à un juge qui maîtrise le déroulement de la procédure. Cette nouvelle édition expose : une étude matérielle et technique du contentieux administratif ; des réflexions doctrinales sur les grandes notions de la matière ; une analyse approfondie de la jurisprudence administrative, classique et récente, appuyée sur plus de 5 000 références à jour au 1er juin 2026.