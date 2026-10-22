Il est riche. S'ennuie. S'inquiète de ses rides et du temps qui passe. Se désole de la vacuité de sa vie. Comme il tourne en rond -au propre et figuré- sur le Champ-de-Mars, il décide de partir autour du monde en voyage organisé. Plus il avale les fuseaux horaires, de New York à Kyoto en passant par l'ile de Pâques, plus quelque chose en lui continue de se lézarder. Jusqu'au moment où, sur les rives du Gange à Bénarès, son existence va basculer. S'envoler est un texte acide, drôle et mélancolique, le face-à-face d'un homme avec lui-même. Que nous reste-t-il quand tombent les privilèges ?