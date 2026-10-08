Isaiah dans les eaux du temps

Le nouveau roman de l'autrice multi-primée Aurélie Wellenstein La surface de la Terre est criblée de baïnes. Ces courants temporels aspirent les vivants sans laisser de trace. Quand son amie Jalila disparaît sous ses yeux, Isaiah plonge pour la sauver, et bascule à son tour. Il se réveille dans une autre réalité : une ville d'os et de sable, dominée par un dieu-requin tyrannique. Or, cette cité est en train de s'effondrer, rongée par le temps. Pour survivre, et sauver les autres, Isaiah doit plonger avec la créature dans un lac mystérieux. Là, il peut pêcher du temps. Littéralement. Mais dans ce monde, gagner du temps n'a rien d'innocent...