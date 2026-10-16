A l'heure de l'intelligence artificielle, les métiers d'art sont un bastion pour cultiver et transmettre la rareté de façon concrète et engagée. Raphaëlle Le Baud en est tombée amoureuse il y a des années. C'est auprès des artisans et des artisanes qu'elle a appris à regarder, à écouter et à transmettre. Petit éloge des métiers d'art est une promenade dans l'intimité des ateliers, mais aussi une réflexion sur l'intelligence artisanale dont les quatre pôles - technique, poésie, génie, liberté - peuvent devenir une boussole précieuse à chacune et chacun pour naviguer dans l'ère de la rareté. Raphaëlle Le Baud est une entrepreneuse engagée dans les métiers d'art. En 2010, elle a repris une maison d'éventails, puis elle a créé un laboratoire de la rareté, Métiers Rares, ainsi que The Craft Project, le média de l'intelligence artisanale.
Par
Raphaëlle Le Baud, Baud raphaelle Le Chez
François Bourin Editeur
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