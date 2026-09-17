Dictionnaire du droit constitutionnel

Un outil de travail complet pour comprendre et retenir les notions fondamentales du droit constitutionnel. Avec plus de 400 entrées , ce dictionnaire est un véritable outil de travail qui regroupe les notions fondamentales du droit constitutionnel , qui s'entend comme le droit de la Constitution , mais également comme l'ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques de l'Etat , sans négliger l'histoire constitutionnelle, l'analyse de la vie politique et du droit comparé. Il donne accès aux définitions fondamentales du droit constitutionnel à travers plusieurs types de lecture : - Le premier, permet d'accéder directement à la compréhension d'un concept. - Le deuxième établit, par un système de renvoi, des liaisons entre les mots. - Le troisième, enfin, offre au lecteur désireux d'approfondir un thème précis des pistes de recherche grâce à la présence dans la plupart des entrées d'une bibliographie, de références jurisprudentielles et de débats doctrinaux.