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Dictionnaire du droit constitutionnel

Armel Le Divellec, Michel de Villiers

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Un outil de travail complet pour comprendre et retenir les notions fondamentales du droit constitutionnel. Avec plus de 400 entrées , ce dictionnaire est un véritable outil de travail qui regroupe les notions fondamentales du droit constitutionnel , qui s'entend comme le droit de la Constitution , mais également comme l'ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques de l'Etat , sans négliger l'histoire constitutionnelle, l'analyse de la vie politique et du droit comparé. Il donne accès aux définitions fondamentales du droit constitutionnel à travers plusieurs types de lecture : - Le premier, permet d'accéder directement à la compréhension d'un concept. - Le deuxième établit, par un système de renvoi, des liaisons entre les mots. - Le troisième, enfin, offre au lecteur désireux d'approfondir un thème précis des pistes de recherche grâce à la présence dans la plupart des entrées d'une bibliographie, de références jurisprudentielles et de débats doctrinaux.

Par Armel Le Divellec, Michel de Villiers
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Armel Le Divellec, Michel de Villiers

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit constitutionnel

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Dictionnaire du droit constitutionnel

Armel Le Divellec, Michel de Villiers

Paru le 17/09/2026

428 pages

Editions Dalloz

24,00 €

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