La veille de l'adoption de leur premier enfant, les vies d'Alex et Marie basculent, et plus rien ne se passe comme prévu. Pourtant, leur amour pour Noé reste inconditionnel. Brillant, sportif, charismatique, leur fils a tout pour lui. Mais, au fil des années, quelque chose se fissure. Noé prend la tangente. Leur échappe. Devient dangereux. Une menace sourde se rapproche, et des secrets de famille remontent à la surface. Puis tout s'accélère. Jusqu'au jour où le danger franchit la porte de la maison. Marie se lance alors dans une course contre la montre pour sauver son fils et préserver ceux qu'il entraîne avec lui. Inspiré d'une histoire vraie, L'Enfant de coeur explore la filiation, l'adoption, l'identité, le poids des origines et des non-dits. Un thriller familial puissant qui pose une question vertigineuse : et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ?