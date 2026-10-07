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L'enfant de coeur

Laure de Rivières, Rivieres laure De

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La veille de l'adoption de leur premier enfant, les vies d'Alex et Marie basculent, et plus rien ne se passe comme prévu. Pourtant, leur amour pour Noé reste inconditionnel. Brillant, sportif, charismatique, leur fils a tout pour lui. Mais, au fil des années, quelque chose se fissure. Noé prend la tangente. Leur échappe. Devient dangereux. Une menace sourde se rapproche, et des secrets de famille remontent à la surface. Puis tout s'accélère. Jusqu'au jour où le danger franchit la porte de la maison. Marie se lance alors dans une course contre la montre pour sauver son fils et préserver ceux qu'il entraîne avec lui. Inspiré d'une histoire vraie, L'Enfant de coeur explore la filiation, l'adoption, l'identité, le poids des origines et des non-dits. Un thriller familial puissant qui pose une question vertigineuse : et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ?

Par Laure de Rivières, Rivieres laure De
Chez Flammarion

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Auteur

Laure de Rivières, Rivieres laure De

Editeur

Flammarion

Genre

Thrillers

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L'enfant de coeur

Laure de Rivières, Rivieres laure De

Paru le 07/10/2026

300 pages

Flammarion

20,90 €

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