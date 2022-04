L'homme qui rêvait d'un village

Constantin Méliès a bâti sa fortune dans la publicité mais regrette de n'avoir pas su donner un sens à son existence. Tombé sous le charme du village de Peyreméjean, il l'acquiert dans le but de le restaurer. A sa surprise, un habitant, irréductible ermite du nom d'Eusèbe Flahaut, y vit encore. Cet original aux multiples facettes est le dernier témoin de l'histoire compliquée des familles d'artisans, de vignerons et de bergers qui ont fait prospérer le village jusqu'à son déclin. Que s'est-il donc passé pour que Peyreméjean, jadis prospère, voie peu à peu partir tous ses habitants ? Au fil de ses recherches, Constantin comprendra alors qu'il n'est guère aisé de porter sur ses épaules la mémoire de Peyreméjean, et de se confronter à ses fantômes et à ses secrets...