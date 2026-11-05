Bien avant de devenir une journaliste de renom et une figure emblématique du féminisme, Gloria Steinem était une enfant curieuse. Elle parcourait les routes avec son père, prenait soin de sa mère et dévorait tous les livres qui lui tombaient entre les mains. Dans Une vie inattendue, elle revient sur les expériences improbables et les moments décisifs qui ont façonné sa destinée. Elle y évoque ses années passées en Inde, sa découverte des mouvements de résistance non violente et ses voyages à travers le monde en faveur des droits des femmes. Elle rend hommage à celles et ceux qui ont nourri sa pensée : pionniers, écrivains et intellectuels qui ont enrichi sa compréhension du pouvoir, de la communauté, de la justice et de la solidarité. Entremêlant souvenirs personnels et regard sur le présent, Gloria Steinem examine les avancées et les revers de plus de six décennies d'engagement. En se remémorant les mouvements qu'elle a contribué à faire grandir et les victoires remportées pour les droits des femmes et les droits humains, elle invite les nouvelles générations à imaginer des voies plus audacieuses et plus inclusives. A la fois intime, spirituel et nourri d'une sagesse acquise au fil de l'expérience, Une vie inattendue offre l'occasion rare d'entendre l'une des voix les plus marquantes du féminisme et de poursuivre la construction collective d'un monde meilleur. Figure américaine du féminisme contemporain, Gloria Steinem compte Une vie parmi les personnalités les plus influentes de l'activisme mondial. Journaliste, écrivaine et cofondatrice du magazine Ms. , publication pionnière du mouvement féministe aux Etats-Unis, elle inspire depuis plus de soixante ans les combats pour l'égalité et la justice sociale à travers le monde.