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#Essais

Magnifique humanité

Léon XIV

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Magnifique humanité, première encyclique de Léon XIV, est un texte majeur. Véritable "discours de politique générale" écrit à l'aube de son pontificat, elle se confronte sans détour à l'un des bouleversements décisifs de notre temps : l'essor de l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'il appelle à "désarmer l'IA" , le pape ne dénonce pas seulement les dangers d'une technologie qui pourrait échapper à notre maîtrise. Il interroge un monde où le progrès risque de menacer la liberté, de creuser les inégalités et d'aggraver les désastres écologiques. Contre la "culture du déchet" , dénoncée par le pape François, Léon XIV réaffirme avec force la solidarité, la fraternité et la dignité inaliénable de toute personne. Croyants ou non, nous sommes tous concernés. Car derrière la question de l'IA se joue celle, plus fondamentale encore, de notre avenir commun : quelle humanité voulons-nous construire ? Un manifeste vigoureux, lucide et nécessaire, pour penser l'avenir. Cette édition donne toutes les clés pour entrer dans ce texte essentiel. Une introduction générale en dégage les grands enjeux et les articulations. Chaque partie de l'encyclique est précédée de repères proposés par des spécialistes et accompagnée d'annotations. A la fin de chaque chapitre, des questions permettent de prolonger la réflexion, seul ou en groupe. Un glossaire et des index complètent enfin cet appareil de lecture. Préface de Monseigneur Denis Jachiet, évêque de Belfort-Montbéliard et président de la Commission Dialogue, bien commun et amitié sociale de la Conférence des évêques de France. Postface du cardinal Michael Czerny, préfet du Dicastère pour le développement humain intégral (Vatican). Edition réalisée conjointement par le Pôle dialogue, bien commun et amitié sociale de la Conférence des évêques de France, les Facultés Loyola (facultés jésuites de Paris) et le Centre de Recherche et d'Action Sociales (CERAS).

Par Léon XIV
Chez Cerf

|

Auteur

Léon XIV

Editeur

Cerf

Genre

Encycliques

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Magnifique humanité

Léon XIV

Paru le 17/09/2026

224 pages

Cerf

19,50 €

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Scannez le code barre 9782204181433
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