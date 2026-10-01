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Scène

Abel Ferrara

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Les Mémoires inédits d'une légende du 7e art. Une plongée sans filtre dans les coulisses du cinéma américain et du show-business des cinq dernières décennies. Abel Ferrara est sans conteste l'un des réalisateurs les plus radicaux et fascinants du cinéma contemporain. En près de cinquante ans de carrière, il a bâti une oeuvre intransigeante, violente, mystique, souvent scandaleuse, riche de plus de trente longs métrages parmi lesquels Bad Lieutenant, The King of New York, L'Ange de la vengeance et Pasolini. Refusant de se plier aux règles d'Hollywood comme aux sensibilités policées, il n'a cessé d'explorer les réalités les plus inconfortables de l'existence et de dépeindre, avec une poésie singulière, l'humanité dans toute sa complexité. Dans Scène, Abel Ferrara revient pour la première fois sur les moments décisifs de son parcours : son enfance dans le Bronx des années cinquante, la fabrication de ses premiers films, les tournages sous haute tension, ses collaborations légendaires avec Harvey Keitel, Christopher Walken, Willem Dafoe, Asia Argento ou Juliette Binoche, mais aussi son combat contre les addictions. Portés par une prose vive, directe, parfois abrasive mais toujours d'une grande sincérité, ses Mémoires démontrent qu'il excelle autant dans l'art du récit que dans celui de la mise en scène. A la fois autoportrait sans concession, manuel de cinéma indépendant et plongée dans l'underground new-yorkais, Scène est le manifeste habité d'un artiste qui a fait de la liberté créatrice une nécessité vitale.

Par Abel Ferrara
Chez Séguier Editions

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Auteur

Abel Ferrara

Editeur

Séguier Editions

Genre

Cinéastes, réalisateurs

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Scène

Abel Ferrara trad. Yves Gabay

Paru le 01/10/2026

256 pages

Séguier Editions

21,00 €

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