" Je comprends la nécessité du bien et du mal, mais c'est dans cette zone grise infinie entre les deux que vous nous trouverez. " Depuis que cinq jeunes filles ont été enlevées, la peur et la paranoïa règnent à Grace, petite ville de l'Alabama. On défend aux enfants d'approcher la forêt alentour. On parle d'un tueur. On prie. Une nuit de printemps, Summer Ryan, quinze ans, disparaît à son tour. Elève modèle, aimée de tous, elle est un véritable rayon de lumière dans la ville - contrairement à sa soeur jumelle, Raine, rebelle, indomptable, toujours prête à braver les interdits. Cette fois pourtant, un détail change tout : à la différence des autres victimes, Summer a laissé un mot derrière elle. Décidée à retrouver sa soeur coûte que coûte, Raine entraîne avec elle deux garçons livrés à eux-mêmes, Noah et Purv. Aux prises avec les secrets les mieux gardés de Grace, ceux-ci vont retracer les derniers gestes des adolescentes disparues et fouiller, pas à pas, la vie apparemment sans histoire de Summer, qui va s'avérer plus tumultueuse qu'ils ne l'imaginaient. Roman de l'obsession, de l'adolescence et de l'amitié, dans la lignée de Toutes les nuances de la nuit , ce récit à la fois noir et lumineux ne cesse de surprendre. Porté par des personnages d'une profonde humanité, il captive autant qu'il bouleverse. La Lumière qui nous reste confirme tout le talent de Chris Whitaker. A propos du livre Toutes les nuances de la nuit : " Tout est juste, vibrant, dans ce polar diaboliquement ourdi. Chef-d'oeuvre. " Télérama " Sous la forme d'un thriller hautement addictif, Chris Whitaker joue de tous les ressorts de la fiction provoquant chez le lecteur un déluge d'émotions. " France Inter " Chris Whitaker compose une oeuvre magistrale... Impossible de lâcher ce grand livre. " Libération