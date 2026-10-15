Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Essais

1000 raisons de croire en Jésus

Olivier Bonnassies

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face aux progrès vertigineux de la science, comment continuer à croire aux miracles, aux prophéties, aux apparitions, aux guérisons inexpliquées ? Comment rendre compte des conversions spectaculaires, de la vie des saints, des phénomènes mystiques et de l'incroyable permanence et fécondité de l'Eglise à travers les siècles ? Et d'où vient qu'un homme, mort sur une croix il y a deux millénaires, continue chaque jour de transformer des vies sur tous les continents ? Au gré d'une réflexion passionnante à la croisée de l'archéologie, de l'histoire, de la spiritualité, des sciences et de la philosophie, 1000 raisons de croire en Jésus dresse un constat audacieux : jamais la crédibilité du christianisme n'a reposé sur un ensemble de faits aussi nombreux, aussi convergents et aussi solidement documentés. Fruit de plusieurs années de recherches menées par un collectif d'experts, cette enquête sans précédent rassemble les principaux faits et témoignages disponibles permettant à chacun de se faire sa propre opinion. Une invitation à aborder en toute liberté l'une des questions les plus décisives de l'histoire humaine : le Christ est-il vraiment ressuscité ? Car si c'est le cas, tout change. Absolument tout. . Ce livre, très accessible, ne nécessite aucune connaissance préalable. Chaque chapitre peut se lire indépendamment des autres : libre à chacun de naviguer à sa guise dans le sommaire ou de suivre l'ordre proposé. 1000RAISONSDECROIRE. COM/LE-LIVRE

Par Olivier Bonnassies
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Olivier Bonnassies

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur 1000 raisons de croire en Jésus par Olivier Bonnassies

Commenter ce livre

 

1000 raisons de croire en Jésus

Olivier Bonnassies

Paru le 15/10/2026

556 pages

Guy Trédaniel Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813237507
9782813237507
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.