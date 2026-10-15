Face aux progrès vertigineux de la science, comment continuer à croire aux miracles, aux prophéties, aux apparitions, aux guérisons inexpliquées ? Comment rendre compte des conversions spectaculaires, de la vie des saints, des phénomènes mystiques et de l'incroyable permanence et fécondité de l'Eglise à travers les siècles ? Et d'où vient qu'un homme, mort sur une croix il y a deux millénaires, continue chaque jour de transformer des vies sur tous les continents ? Au gré d'une réflexion passionnante à la croisée de l'archéologie, de l'histoire, de la spiritualité, des sciences et de la philosophie, 1000 raisons de croire en Jésus dresse un constat audacieux : jamais la crédibilité du christianisme n'a reposé sur un ensemble de faits aussi nombreux, aussi convergents et aussi solidement documentés. Fruit de plusieurs années de recherches menées par un collectif d'experts, cette enquête sans précédent rassemble les principaux faits et témoignages disponibles permettant à chacun de se faire sa propre opinion. Une invitation à aborder en toute liberté l'une des questions les plus décisives de l'histoire humaine : le Christ est-il vraiment ressuscité ? Car si c'est le cas, tout change. Absolument tout. . Ce livre, très accessible, ne nécessite aucune connaissance préalable. Chaque chapitre peut se lire indépendamment des autres : libre à chacun de naviguer à sa guise dans le sommaire ou de suivre l'ordre proposé. 1000RAISONSDECROIRE. COM/LE-LIVRE