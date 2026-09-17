Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Retour à Folegandros

Agnès Martin-Lugand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On peut quitter un lieu, jamais ce qu'on y a laissé. Trois ans après avoir brutalement coupé les ponts avec ses parents, Andréas, 25 ans, réapparaît dans une lettre qui agit sur eux comme une déflagration. Il les convoque à Folegandros, l'île grecque où tout a commencé, sous peine de ne plus jamais le revoir. En dépit de leur séparation douloureuse, Suzanne et Vadim n'ont d'autre choix que de se retrouver et d'affronter un passé qu'ils ont tenté d'ensevelir. La lumière brûlante des Cyclades et le souffle du Meltem offriront-ils la rédemption à cette famille brisée par les secrets et les non-dits ? " Le coeur battant d'une famille d'aujourd'hui. Un roman bouleversant. " Gilles Medioni, Marie France

Par Agnès Martin-Lugand
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Agnès Martin-Lugand

Editeur

Michel Lafon

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Retour à Folegandros par Agnès Martin-Lugand

Commenter ce livre

 

Retour à Folegandros

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

424 pages

Michel Lafon

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749962795
9782749962795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.