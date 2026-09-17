Retour à Folegandros

On peut quitter un lieu, jamais ce qu'on y a laissé. Trois ans après avoir brutalement coupé les ponts avec ses parents, Andréas, 25 ans, réapparaît dans une lettre qui agit sur eux comme une déflagration. Il les convoque à Folegandros, l'île grecque où tout a commencé, sous peine de ne plus jamais le revoir. En dépit de leur séparation douloureuse, Suzanne et Vadim n'ont d'autre choix que de se retrouver et d'affronter un passé qu'ils ont tenté d'ensevelir. La lumière brûlante des Cyclades et le souffle du Meltem offriront-ils la rédemption à cette famille brisée par les secrets et les non-dits ? " Le coeur battant d'une famille d'aujourd'hui. Un roman bouleversant. " Gilles Medioni, Marie France