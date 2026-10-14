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Cahier Foucault

Michel Foucault

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Les ouvrages de Michel Foucault ont tous été ressentis comme des provocations : Histoire de la folie a heurté la bonne conscience des psychiatres, Les mots et les choses ont soulevé la grande polémique du structuralisme au milieu des années 1960, Surveiller et punir a scandalisé les milieux professionnels de la justice, et son Histoire de la sexualité enfin (tomes II et III) a surpris au contraire par son recentrement éthique. Chacun de ses livres a représenté un événement théorique et politique. Très tôt, sa pensée a compté en-dehors des cercles académiques, en France et ailleurs : elle a nourri de nombreuses luttes, et est rapidement devenue une référence dans toute l'Europe, mais aussi en Amérique et en Asie. Enfin les interventions esthétiques, politiques, éthiques et philosophiques de Foucault l'ont rendu indispensable dans tous les domaines de la pensée et de la création. A l'occasion du centenaire de Michel Foucault, le Cahier de L'herne est réédité et actualisé. Il est notaùùent augmenté de trois entretiens inédits faisant entendre la voix de l'auteur sur des sujets comme le pouvoir, le langage et la politique.

Par Michel Foucault
Chez L'Herne

|

Auteur

Michel Foucault

Editeur

L'Herne

Genre

Foucault

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Cahier Foucault

Michel Foucault

Paru le 14/10/2026

256 pages

L'Herne

39,00 €

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