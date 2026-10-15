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Dits et écrits

Michel Foucault

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Dix ans après la mort de Foucault (1984), ses Dits et écrits rassemblaient en quatre volumes les textes épars que le philosophe avait publiés en France et à l'étranger. La présente anthologie donne à lire cinquante-cinq de ces textes, parmi les plus originaux. Dans ces préfaces, articles, entretiens et conférences, qui s'échelonnent de 1961 à 1984, on voit tantôt jaillir l'étincelle d'un livre à venir, tantôt s'ouvrir un chemin vers ces espaces "absolument autres" chers à Foucault. Souvent, on l'écoute questionner sa pratique philosophique et réfléchir à son parcours. Le style, merveilleux gage de cohérence de l'ensemble, se manifeste jusque dans le grain de la voix écrite. Les figures de Raymond Roussel, Bataille, Blanchot, Magritte, Deleuze, Nietzsche, ou encore des Pères de l'Eglise traversent ces pages, dans lesquelles sont abordés les thèmes foucaldiens par excellence : folie, enfermement, sexualité, pouvoir ou écriture de soi. Les textes ont été établis sur les documents originaux, et les célèbres réponses que Foucault apporta à l'interrogation "Qu'est-ce qu'un auteur ? " pourront être lues à la fois dans la version publiée de son vivant et dans un état inédit, fort différent. Foucault avait le goût, devenu légendaire, de la recherche en bibliothèque, mais aussi bien celui de l'intervention dans l'espace public. Le présent volume, qui paraît pour le centenaire de sa naissance, témoigne de ces deux dispositions, a priori éloignées. Chaque texte est accompagné d'une notule qui le contextualise. Un index raisonné et analytique fournit les informations utiles sur les personnes et les oeuvres citées.

Par Michel Foucault
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Michel Foucault

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Lettres classiques

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Dits et écrits

Michel Foucault

Paru le 15/10/2026

1264 pages

Editions Gallimard

72,00 €

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Scannez le code barre 9782073159854
9782073159854
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