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La croisade des enfants

Michel Foucault, Arianna Sforzini

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Au milieu des années 1970, Michel Foucault découvre l'histoire d'une campagne menée par les autorités médicales qui aura duré plus d'un siècle : la lutte acharnée contre la masturbation des enfants. L'onanisme, du milieu du XVIII ? au milieu du XIX ? siècle, est dénoncé comme une pratique dangereuse, pouvant engendrer des maladies sévères et entraîner la population vers un déclin fatidique. Comment comprendre le déclenchement de cette incroyable campagne qui rétrospectivement ne peut qu'inspirer la stupeur, le rire ou l'indignation ? L'explication par la répression contre toute forme de sexualité déjouant l'impératif austère de la reproduction de l'espèce paraît à Foucault trop simpliste. Travaillant sur cette littérature anti-onaniste, il y voit la matrice de grandes inventions culturelles : l'articulation d'une causalité sexuelle irréductible, l'affirmation d'une sexualité proprement infantile, l'installation du médecin au coeur des familles comme grand régulateur de l'intimité, l'agencement d'une famille incestueuse et soupçonneuse, la naissance de formes nouvelles de savoirs, pouvoirs, plaisirs. Le texte de Foucault, tout en demeurant inachevé, nous offre cinq chapitres de ce premier épisode de la biopolitique moderne.

Par Michel Foucault, Arianna Sforzini
Chez Flammarion

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Auteur

Michel Foucault, Arianna Sforzini

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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La croisade des enfants

Michel Foucault, Arianna Sforzini

Paru le 07/10/2026

304 pages

Flammarion

23,50 €

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