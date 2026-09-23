"Ce pays était celui de mon bonheur. Ce sentiment se passait d'explication. ". . Alors que sa grand-mère vient de mourir, le narrateur retrouve sa famille dans la maison bretonne de son enfance. Peu après, celle-ci est mise en vente. Entre sentiment de dépossession et trouble provoqué par les nouveaux occupants, une menace plane désormais sur le pays des étés... Après le succès de Que reviennent ceux qui sont loin, Pierre Adrian signe un roman d'une beauté déchirante sur les lieux qui nous habitent et les souvenirs qui nous font. Né en 1991, Pierre Adrian est un écrivain français qui vit à Rome.