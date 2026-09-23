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#Roman francophone

Le pays des étés

Pierre Adrian

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"Ce pays était celui de mon bonheur. Ce sentiment se passait d'explication. ". . Alors que sa grand-mère vient de mourir, le narrateur retrouve sa famille dans la maison bretonne de son enfance. Peu après, celle-ci est mise en vente. Entre sentiment de dépossession et trouble provoqué par les nouveaux occupants, une menace plane désormais sur le pays des étés... Après le succès de Que reviennent ceux qui sont loin, Pierre Adrian signe un roman d'une beauté déchirante sur les lieux qui nous habitent et les souvenirs qui nous font. Né en 1991, Pierre Adrian est un écrivain français qui vit à Rome.

Par Pierre Adrian
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Pierre Adrian

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Le pays des étés

Pierre Adrian

Paru le 23/09/2026

378 pages

Editions de la Loupe

23,90 €

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