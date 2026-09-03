Narramus GS-CP

Grâce à Narramus - Le jour où loup gris est devenu bleu, apprenez à vos élèves de GS-CP à comprendre et raconter une histoire, compétences essentielles pour une entrée réussie en lecture et en production d'écrits en élémentaire. La réussite des élèves en lecture dépend grandement de leurs compétences initiales en compréhension de textes entendus. De même, leurs performances en production d'écrits sont nettement meilleures lorsqu'ils ont appris au préalable à élaborer un discours décontextualisé. Narramus est une méthode conçue pour vous aider à mettre ces deux compétences au coeur des apprentissages de vos jeunes élèves ! Narramus - Le jour où loup gris est devenu bleu est composé de trois éléments : 1. L'ALBUM Le jour où loup gris est devenu bleu (version souple) Issu de la littérature de jeunesse, Le jour où loup gris est devenu bleu est un album écrit par Gilles Bizouerne et illustré par Ronan Badel, édité par Didier Jeunesse. Ce n'est pas parce qu'on est bleu et qu'on a faim que l'on parvient toujours à ses fins... Telle semble être la leçon à tirer de cette 2e aventure de Loup Gris irrésistiblement drôle ! Loup Gris tombe à l'intérieur d'un pot de peinture et en ressort tout bleu. Voilà une vraie aubaine de remplir enfin son assiette : qui de la biquette, du coq ou de l'âne pourrait le soupçonner d'être un loup et se méfier de lui ? A-t-on déjà vu un loup bleu ? Mais une averse plus tard, tel est pris qui croyait prendre... Trouvera-t-il malgré tout quelque chose à se mettre sous la dent ? 2. LE GUIDE PEDAGOGIQUE Narramus - Le jour où loup gris est devenu bleu Il est constitué de deux parties : ? la présentation générale incluant une analyse des fondements théoriques, ? le scénario regroupant les fiches de préparation des huit modules. Chaque module est présenté sur une double page : ? A gauche, une description des différentes étapes à suivre, des tâches à réaliser, des consignes à donner avec des propositions d'énoncés pour l'enseignant et des réponses attendues des élèves. ? A droite, des commentaires de différents types : conseil pratique, justification d'une option didactique inhabituelle, explicitation de la théorie sous-jacente à l'une des propositions des auteurs. Pour les rédiger, les auteurs ont recensé les questions posées par les enseignants qui ont testé les différents prototypes. Ils y relaient aussi les observations, les témoignages ou les conseils des enseignants-concepteurs. 3. LES RESSOURCES NUMERIQUES Narramus - Le jour où loup gris est devenu bleu Elles contiennent tous les supports utiles pour la mise en oeuvre des modules (textes, illustrations, animations, version audio de l'histoire...) à utiliser avec un vidéoprojecteur. Grâce aux ressources numériques de Narramus, vous pouvez : ? présenter le texte sans l'illustration ou l'inverse, ? montrer toutes les illustrations d'un même épisode sur une même diapositive, ? faire disparaitre des informations ou en ajouter, ? faire écouter un épisode de l'histoire, ? multiplier les feed-back pour étudier et mémoriser le vocabulaire... Il est possible d'exporter les fichiers audio au format mp3 sur votre ordinateur pour les mettre à disposition des élèves au coin bibliothèque (gravés sur un CD audio ou enregistrés sur une clé USB). En suivant la démarche Narramus - Le jour où loup gris est devenu bleu, vos élèves apprendront à : ? mémoriser le vocabulaire, ? acquérir de nouvelles tournures syntaxiques, ? retenir les idées principales de l'histoire, ? s'interroger sur les pensées des personnages, ? comprendre l'implicite du récit ! Le scénario contient 8 modules, répartis sur 4 semaines. Les + de Narramus ? une méthode de qualité, issue du travail de Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, ? un contenu pertinent, conçu en collaboration avec des enseignants, principalement en REP, ? un projet motivant pour les enfants, qui sont acteurs de leurs apprentissages, ? un dispositif dont l'efficacité a été évaluée auprès de 6000 élèves. Pour aller plus loin, nous vous conseillons vivement l'article suivant : Evaluation des premiers effets d'un enseignement fondé sur l'outil didactique Narramus à l'école maternelle, Isabelle Roux-Baron, Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, paru dans la Revue française de pédagogie 2017/4 (n° 201), pages 83 à 104 (accès conditionnel). Rejoignez le groupe de discussion Narramus une autre façon de raconter des histoires !