L'art guide propose aux adolescents, collégiens, lycéens, et à leur entourage de découvrir l'art dans une région ou une capitale. De lieu en lieu, le livre offre un nouveau regard sur les œuvres d'art et donne les clefs pour les rendre proches et accessibles à tous. Suivre l'art guide à paris, c'est surprendre la Vénus de Milo, chercher les traces de la ville médiévale ou percer le mystère de la Dame à la licorne dans le quartier latin, imaginer un bal de la renaissance au Louvre ou voir l'opéra avec les yeux d'un architecte, comprendre les révolutions de la peinture au musée d'Orsay ou au centre Pompidou avant de se laisser conter par les artistes la création d'aujourd'hui. à partir d'un choix d'œuvres et d'artiste, l'art pour guide fait défiler les époques et ouvre sur toute l'histoire de l'art.