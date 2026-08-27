Un thriller contemporain à quatre mains par les deux papes du polar helvétique. Deux auteurs, deux lectorats, un seul livre. Un homme projeté sous un train en gare de Neuchâtel. Une violente altercation dans le tunnel du Gothard. Deux incidents en apparence isolés mais qui vont entraîner le procureur Jemsen et l'inspecteur Auer au coeur d'un empire criminel d'une ampleur insoupçonnée. Derrière ces faits divers se cache Imperium, une organisation structurée comme un Etat, infiltrée au sein des CFF, qui fait circuler à travers toute la Suisse un produit stupéfiant d'une violence inédite - ; le Crackmeth. Ses ramifications s'étendent jusqu'aux Ports-Francs de Genève et aux cercles opaques du marché de l'art. Chaque pas en avant des enquêteurs déclenche une riposte. Des témoins disparaissent. Des preuves s'évaporent. Et dans l'ombre, une exécutrice surnommée Le Faucon veille à ce que l'Empire reste intouchable. Un thriller haletant où la frontière entre serviteurs de l'Etat et serviteurs de l'Empire s'avère plus poreuse qu'on ne l'imagine.