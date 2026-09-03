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L'Arbre de fer

Michael Connelly

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Un suspense haletant ! L'inspecteur Stilwell est mis sur la touche suite à une intervention qui a mal tourné. Il se plonge alors dans une affaire de randonneuse originaire de Los Angeles disparue il y a quatre ans et dont le sac à dos vient d'être retrouvé sur l'île de Santa Catalina. Ses recherches l'amènent à l'unité des Affaires non résolues de Renée Ballard. Tous deux seront confrontés à un criminel qui nargue les autorités depuis déjà longtemps, et révéleront une affaire d'une ampleur inédite.

Par Michael Connelly
Chez Editions Ookilus

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Auteur

Michael Connelly

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Romans policiers

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L'Arbre de fer

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 03/09/2026

402 pages

Editions Ookilus

26,50 €

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