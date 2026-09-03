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#Roman francophone

Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

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Un appel au voyage ! Luce et son père, Gabin, s'envoleront bientôt pour rejoindre la tante de la petite fille en mission vétérinaire au Kenya. Mais le départ a un goût doux-amer : l'absence de Julie, la maman de Luce, leur serre le coeur à tous les deux. Elle a disparu il y a déjà sept ans, sans que jamais sa trace soit retrouvée. Gabin est prisonnier de cette incertitude, ignorant s'il a le droit ou non de conserver une forme d'espoir. Un récit initiatique d'une rare intensité émotionnelle !

Par Maud Ankaoua
Chez Editions Ookilus

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Auteur

Maud Ankaoua

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Littérature française

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Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 03/09/2026

416 pages

Editions Ookilus

27,00 €

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