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#Polar

Une unique lueur

Fred Vargas

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Une enquête magistrale entre Paris et Los Angeles ! Quel plaisir de retrouver le commissaire Adamsberg et son équipe pour cette nouvelle enquête singulière ! Une jeune femme d'une rare beauté est retrouvée morte dans une rue de Paris. La mise en scène est soignée, on la croirait juste endormie, un bouquet d'ancolies à ses côtés. Ce meurtre rappelle étrangement une autre affaire survenue quelques années auparavant. S'agirait-il d'un tueur en série ? Tout le commissariat se mobilise pour traquer l'assassin. Pour obtenir des réponses, le commissaire est même prêt à traverser l'Atlantique.

Par Fred Vargas
Chez Libra Diffusio

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Auteur

Fred Vargas

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Romans policiers

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 03/09/2026

582 pages

Libra Diffusio

27,00 €

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