Une unique lueur

Une enquête magistrale entre Paris et Los Angeles ! Quel plaisir de retrouver le commissaire Adamsberg et son équipe pour cette nouvelle enquête singulière ! Une jeune femme d'une rare beauté est retrouvée morte dans une rue de Paris. La mise en scène est soignée, on la croirait juste endormie, un bouquet d'ancolies à ses côtés. Ce meurtre rappelle étrangement une autre affaire survenue quelques années auparavant. S'agirait-il d'un tueur en série ? Tout le commissariat se mobilise pour traquer l'assassin. Pour obtenir des réponses, le commissaire est même prêt à traverser l'Atlantique.