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#Roman francophone

D'autres printemps

Virginie Grimaldi

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Quand Line, quatre-vingt-dix printemps, demande à sa petite-fille Flora de l'arracher à l'hôpital pour la conduire dans un petit village de Toscane, cette dernière hésite : pourquoi là-bas ? C'est la dernière volonté de Line, alors au petit matin elles fuguent. Embarquée dans un road trip insolite, Flora ignore la vraie raison de ce voyage et l'ampleur du secret qu'elle s'apprête à découvrir. L'une roule vers son passé, l'autre vers son avenir. Une histoire magistrale de transmission !

Par Virginie Grimaldi
Chez Libra Diffusio

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Auteur

Virginie Grimaldi

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Littérature française

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 03/09/2026

402 pages

Libra Diffusio

26,80 €

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