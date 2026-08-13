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Droit des sûretés

Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine

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Toutes les sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome et lettres d'intention) et toutes les sûretés réelles (gages et nantissements, hypothèques et privilèges, fiducie, propriété réservée et droit de rétention). Ce manuel couvre toutes les sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome et lettres d'intention) et toutes les sûretés réelles (gages et nantissements, hypothèques et privilèges, fiducie, propriété réservée et droit de rétention).

Par Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine
Chez Emile Bruylant

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Auteur

Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine

Editeur

Emile Bruylant

Genre

Droit des sûretés

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Droit des sûretés

Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine

Paru le 13/08/2026

628 pages

Emile Bruylant

33,00 €

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