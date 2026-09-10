Tomber amoureuse de son garde du corps pourrait bien s'avérer pire que tous les dangers. Fille d'un puissant homme d'affaires, Marfil Cortés mène une vie privilégiée entre ses études à Columbia, sa passion pour la danse et les nuits effervescentes de New York. Jusqu'au jour où elle est enlevée en plein Central Park. Retrouvée quelques jours plus tard sans le moindre souvenir, Marfil ne peut partager qu'une certitude : celui qui s'en est pris à elle n'a pas dit son dernier mot. Pour la protéger, son père lui impose un garde du corps : Sebastian Moore, un ancien militaire aussi redoutable que discret. Froid. Impénétrable. Inflexible... Il incarne tout ce que Marfil déteste. Pourtant, derrière cette carapace se cache un homme à la fois exaspérant et troublant. A mesure que le danger se resserre, Sebastian devient la seule personne qu'elle ne peut fuir. Et celui qu'elle ne parvient plus à chasser de ses pensées.