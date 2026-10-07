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Le collectionneur du cimetière Montparnasse

Elisaebth Segard, Ernestine Garnier

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Habitués à reposer en paix, dans l'ombre de leurs rivaux du Père-Lachaise, les morts du Montparnasse sont furieux : des stylos subtilisés sur le mausolée de Marguerite Duras, la bouée de Desnos volatilisée... Quelqu'un les pille, et personne, sur terre, ne semble s'en émouvoir. Même le gardien historique du cimetière, dernière bonne âme à veiller sur leurs tombes, se trouve forcé de prendre sa retraite. Il faut agir, vite. Mais comment faire, depuis l'au-delà ? C'est Eugène Belgrand, feu l'inventeur des égouts de Paris, qui propose de recruter des candidats à la résurrection pour aller enquêter. Hélas, on ne se bouscule pas à la grille : passer le mur est une opération extraordinaire, et elle effraie. Une fois qu'on est enterrés au cimetière, c'est pour y rester. D'ailleurs, la complicité d'un vivant est indispensable. Un jeune acheteur d'art se retrouve ainsi embarqué dans une étrange mission diligentée par Gainsbourg, Man Ray et d'autres défunts plus ou moins illustres, tandis que la Mort et le Diable observent les événements d'un oeil intéressé...

Par Elisaebth Segard, Ernestine Garnier
Chez J'ai lu

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Auteur

Elisaebth Segard, Ernestine Garnier

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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Le collectionneur du cimetière Montparnasse

Elisaebth Segard, Ernestine Garnier

Paru le 07/10/2026

288 pages

J'ai lu

19,90 €

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