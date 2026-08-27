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#Roman francophone

Guide anachronique de la maison

Patrick Roegiers

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Prenons donc le large avec Patrick Roegiers, qui procède à une fascinante cartographie des maisons célèbres. Le plus intime et le plus joyeux des voyages ! " Quand rentrerai-je à la maison ? C'est pour ne pas avoir à répondre à cette question que je n'ai jamais eu de maison ", dit Bartabas. Il a cent fois raison. Vouée à l'immobilité, la maison se sent parfois à l'étroit et trouve le temps long entre ses quatre murs. Rebelle à sa destinée, elle pointe le nez dehors, prend l'air, sa valise et ... puis le large ! D'une maison à l'autre, du mausolée d'artiste de Jean-Pierre Raynaud au refuge de Samuel Beckett à Ussy, au jardin dévoré par les taupes ? ; de la maison de fous où s'éteint Georges Feydeau à la Maison démontable de Buster Keaton ? ; de la minuscule pièce d'Erik Satie meublée, entre autres, de deux pianos empilés l'un sur l'autre à l'atelier d'Edward d'Hopper, à Cape Cod ? ; en passant par les antres de Céline ou la villa mythique de Malaparte, au grand escalier entre les murs rouges, c'est à un étrange et extravagant voyage dans les coulisses et l'intimité de la création que nous convie ce guide anachronique.

Par Patrick Roegiers
Chez Arléa Editions

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Auteur

Patrick Roegiers

Editeur

Arléa Editions

Genre

Littérature française

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Guide anachronique de la maison

Patrick Roegiers

Paru le 27/08/2026

Arléa Editions

15,00 €

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