Franck Maubert revient sur son enfance et sa jeunesse, tumultueuses mais éclairées par la nature. On ne peut rien considérer comme perdu lorsqu'on a goûté à une part infime de la vie, on peut juste s'obstiner à vivre. Dans la tête d'un homme, immobilisé dans le nulle part d'un scanner, coule une rivière, volent des oiseaux et des arbres, mais aussi le chaos d'une enfance. Se heurtent et se débattent la solitude, la nature, l'art, les livres, les mots, la beauté. Au coeur de ce tumulte, il se révèle à lui-même, dans la confrontation avec une mère qui ne l'a pas épargné. Sur la route du retour est un des livres les plus intimes et les plus forts de Franck Maubert.