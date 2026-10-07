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#Roman étranger

Un album d'histoires

Antonis Georgiou

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A la suite de la mort d'une grand-mère, une pelote d'histoires commence à se dérouler. De l'aïeule à la famille, de la famille au petit village puis du village à l'ensemble du pays émergent des témoignages qui ressemblent à ceux que nous connaissons tous : des histoires de vie, d'amour, de mort, de guerre, de déplacement et de retour. Apparaissent ainsi au fil des pages des extraits de journaux, des recettes, des dessins d'enfants, des chants traditionnels, des lamentations, des vers populaires, d'autres poèmes ainsi que de nombreuses photographies - tout un travail de mémoire qui résonne en chacun d'entre nous. Profondément humain, teinté d'histoire et de géopolitique, Un album d'histoires est un récit kaléidoscopique et hypnotique. Eclairant d'un jour nouveau la tragédie de 1974 qui a touché Chypre, il met en scène le parcours troublant et contemporain d'une population insulaire qui aspire à la paix et à la fin de toute ingérence étrangère.

Par Antonis Georgiou
Chez Editions Viviane Hamy

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Auteur

Antonis Georgiou

Editeur

Editions Viviane Hamy

Genre

Littérature grecque

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Un album d'histoires

Antonis Georgiou trad. Marie-Cécile Fauvin

Paru le 14/10/2026

336 pages

Editions Viviane Hamy

22,90 €

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