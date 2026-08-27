Vous, Madame

Un roman intense, post #MeToo, sur la difficulté de se reconstruire après des agressions commises par une femme, cas assez peu mis en lumière. Je regarde mon tee-shirt d'enfant dans son armoire d'adulte sur d'autres tee-shirts d'enfants. J'ai une preuve, alors c'est réel, ce rien a existé. L'espace de quelques heures, Jeanne entre par effraction dans la maison d'une morte : celle de sa professeure de sport du collège. Cette femme, qu'elle n'a jamais revue, a eu des gestes interdits alors que Jeanne avait douze ans. Jeanne n'en a jamais parlé, a fait semblant d'oublier. Une femme qui agresse, ça n'existe pas, n'est-ce pas ?? Mais le grand vide qui l'habite depuis tant d'années, la douleur qui la tourmente, gagnent du terrain jusqu'à tout envahir. Un monstre qui la dévore, voilà ce que sont devenus ces attouchements. Car ce qui n'a pas été dit détruit insidieusement, fabrique une solitude impénétrable et habite tout le corps. Entrer dans la maison, c'est rompre le secret et le silence. Ce roman, si intense, si loyal, est celui d'une enfance volée.