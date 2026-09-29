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#Roman francophone

L'homme d'en dessous

Grégory Rateau

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Paul Leroux a tué ses voisins. De sa cellule, il entreprend de raconter comment il en est arrivé là. Mais très vite, le récit déborde. Les souvenirs se contaminent, les visages se brouillent, les certitudes s'effondrent. Entre la cruauté grotesque de Topor et l'enfermement mental des Carnets du sous-sol, une voix surgit, rageuse, vulnérable, irrésistiblement lucide. Celle d'un homme fracassé qui ausculte sa propre chute autant que les failles d'un monde dont il ne s'est jamais senti faire partie. A mesure que la vérité semble se rapprocher, le réel se dérobe. Tout devient suspect : les corps, les mémoires, la ville, jusqu'aux faits eux-mêmes. Le portrait vertigineux d'une conscience en ruine. "Il est salvateur que ce roman métaphysique et carcéral se détache de toute fiction, de toute inventivité. All is true, nous enseigne Baudelaire. Comme elle est ténébreuse et filiale cette confession". Christophe Esnault

Par Grégory Rateau
Chez Editions Nouvelle Marge

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Auteur

Grégory Rateau

Editeur

Editions Nouvelle Marge

Genre

Littérature française

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L'homme d'en dessous

Grégory Rateau

Paru le 29/09/2026

112 pages

Editions Nouvelle Marge

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