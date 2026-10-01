Un imprévu

Alors qu'Erik Dogam profite d'une rare journée de congé à la campagne, son téléphone tombe en panne. Une jeune femme lui offre son aide. Elle lui propose de passer la soirée chez elle. Avec trois de ses amies, elles vont se livrer à un jeu qu'elles affectionnent : faire le procès de leur invité et déterminer si, oui ou non, l'existence qu'il mène vaut la peine d'être vécue. Dans cette variation contemporaine et malicieuse autour de La panne, le chef-d'oeuvre caustique de Friedrich Dürrenmatt, Michel Layaz met en lumière, avec humour et vivacité, l'une des problématiques les plus graves de notre temps. Au fil du livre, le procès d'Erik Dogam devient celui d'une société, la nôtre, qui permet en toute impunité à des individus de dominer le monde en détruisant la planète.