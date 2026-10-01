Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Roman francophone

Un imprévu

Michel Layaz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors qu'Erik Dogam profite d'une rare journée de congé à la campagne, son téléphone tombe en panne. Une jeune femme lui offre son aide. Elle lui propose de passer la soirée chez elle. Avec trois de ses amies, elles vont se livrer à un jeu qu'elles affectionnent : faire le procès de leur invité et déterminer si, oui ou non, l'existence qu'il mène vaut la peine d'être vécue. Dans cette variation contemporaine et malicieuse autour de La panne, le chef-d'oeuvre caustique de Friedrich Dürrenmatt, Michel Layaz met en lumière, avec humour et vivacité, l'une des problématiques les plus graves de notre temps. Au fil du livre, le procès d'Erik Dogam devient celui d'une société, la nôtre, qui permet en toute impunité à des individus de dominer le monde en détruisant la planète.

Par Michel Layaz
Chez Editions Zoé

| 1 Partages

Auteur

Michel Layaz

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature francophone

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Un imprévu par Michel Layaz

Commenter ce livre

 

Un imprévu

Michel Layaz

Paru le 01/10/2026

112 pages

Editions Zoé

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889076314
9782889076314
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.