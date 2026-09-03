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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Variations Fink

Elia Svalder

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"Il existait quelqu'un pour qui tout cela était plus qu'une folie". Judith a rendez-vous avec le comité Sandor pour connaître enfin la vérité sur le célèbre et mystérieux écrivain Sandor Orklësi. Pendant trois ans et jusqu'à sa mort, son père, Nathanaël Fink, a réuni, de cahier en cahier, les preuves que Sandor Orklësi et Ossip, l'ami d'enfance, se trouvaient être la même personne. Plus encore qu'une tâche de la plus haute importance, il s'agissait de ce qu'était devenue sa vie, à lui Nathanaël Fink, après la vérité dérobée de son métier d'avocat. Le secret de Fink, Judith ne sait pas où en trouver la clé. Peut-être dans cet inédit de Sandor Orklësi adressé à son père quelque temps avant sa mort. Quelqu'un, cet expéditeur, connaît la vérité qui apparaît autrement plurielle, éternellement retournée. Car les mouvements de l'obsession débutent, il y a longtemps, dans la fréquentation intime par Nathanaël Fink de la fratrie d'Ossip, Georg et Clara, pour se poursuivre étrangement, plus de cinquante ans après, entre les pages du roman inattendu écrit par Gaya, le fils de Georg. Hier, aujourd'hui, de lieux en lieux, l'histoire se dessine comme un sommeil sans réveil, un mensonge au-delà même de la raison, un crime au goût d'acier, balustrade de fer forgée dont il est possible de basculer.

Par Elia Svalder
Chez A PRECISER

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Auteur

Elia Svalder

Editeur

A PRECISER

Genre

Littérature française

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Variations Fink

Elia Svalder

Paru le 03/09/2026

140 pages

A PRECISER

17,00 €

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