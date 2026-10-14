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Le noir me va si bien

Sabrina Depraz

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Le 30 novembre 2023, Stella a trente-trois ans... et son monde s'effondre. En quelques heures, elle perd son amie la plus chère, survit à un accident de voiture et bascule dans une cécité irréversible. Hypersensible et farouchement indépendante, Stella s'est toujours tenue à distance de l'amour. Jusqu'au jour où Sacha entre dans sa vie. Entre eux se tisse une relation fragile et providentielle, à la frontière du visible et de l'invisible. Enrichie par une expérience de mort imminente et des aptitudes médiumniques décuplées, Stella entame alors un chemin de transformation profonde. A travers le deuil, le handicap et la perte de repères, elle découvre une autre forme de clairvoyance : celle du coeur. Le noir me va si bien est un roman où la lumière naît parfois au coeur de la nuit, et où aimer devient un acte de foi. Et si perdre la vue permettait enfin de vivre l'essentiel ?

Par Sabrina Depraz
Chez Lune noire éditions

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Auteur

Sabrina Depraz

Editeur

Lune noire éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Le noir me va si bien

Sabrina Depraz

Paru le 14/10/2026

168 pages

Lune noire éditions

13,90 €

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Scannez le code barre 9782489171006
9782489171006
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