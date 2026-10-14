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Le dernier Himalayen

Élodie Ridolfi

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Et si certains signes ne pouvaient plus être ignorés ? Alors qu'elle pensait avoir tiré un trait sur sa relation avec Simon et fait le deuil de Benoît, son ami disparu lors du séisme de 2015 au Népal, Giulia voit réapparaître inexplicablement dans son appartement toulousain deux objets qui la ramènent à son passé. Quelques jours plus tard, une mission pour une ONG à Katmandou s'impose à elle comme une évidence. Les signes sont trop forts pour être ignorés : Giulia s'envole pour le Népal. Au fil de rencontres troublantes, à travers les tirages de son Tarot de Marseille et dans l'atmosphère vibrante des temples et monastères de la vallée de Katmandou, chaque étape fait vaciller ses certitudes et la rapproche d'une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée. De Toulouse à Biarritz, jusqu'aux terres népalaises, posé entre les colonnes des traditions et du symbolisme, Le dernier Himalayen explore les liens invisibles et les chemins que l'on croyait clos. Et vous, oserez-vous à votre tour, franchir les portes de votre temple intérieur afin d'en percer les mystères ?

Par Élodie Ridolfi
Chez Lune noire éditions

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Auteur

Élodie Ridolfi

Editeur

Lune noire éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

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Le dernier Himalayen

Élodie Ridolfi

Paru le 14/10/2026

348 pages

Lune noire éditions

19,90 €

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